Napoli-Fiorentina: i precedenti

Le due squadre si affrontano per la 147esima volta in Serie A. Sarà, invece, l'edizione 74 tra le due squadre al Maradona, in serie A.



Ecco il resoconto dei 73 precedenti tra Napoli e Fiorentina:

34 vittorie Napoli;

21 pareggi;

18 vittorie Fiorentina.



Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:

7 maggio 2023 – Napoli – Fiorentina 1-0



Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A

10 dicembre 2017 – Napoli – Fiorentina 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:

10 aprile 2022 – Napoli – Fiorentina 2-3