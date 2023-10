Napoli-Fiorentina: arbitra La Penna

Cronaca 6 Ottobre 2023 Fonte: Siamo il Napoli



Con il fischietto romano gli azzurri non hanno mai perso: 7 vittorie e 3 pareggi





Cronaca6 Ottobre 2023Siamo il NapoliCon il fischietto romano gli azzurri non hanno mai perso: 7 vittorie e 3 pareggi Tramite il proprio sito ufficiale – dopo le comunicazioni dell'AIA – il Napoli ha annunciato l'arbitro che dirigerà la gara contro la Fiorentina. Si tratta di Federico La Penna, che quindi sarà il fischietto designato per il big match. A coadiuvarlo gli assistenti Baccini e Tolfo, il quarto ufficiale di gara Fourneau e il VAR Irrati, con l'aVAR Gariglio.



Per quanto riguarda i precedenti con quest'arbitro, La Penna ha arbitrato il Napoli per 10 volte prima della prossima sfida. Con lui il Napoli è attualmente imbattuto: 7 vittorie e 3 pareggi nei confronti in cui ha fischiato nelle partite con i calciatori azzurri.



Tramite il proprio sito ufficiale – dopo le comunicazioni dell'AIA – il Napoli ha annunciato l'arbitro che dirigerà la gara contro la Fiorentina. Si tratta di Federico La Penna, che quindi sarà il fischietto designato per il big match. A coadiuvarlo gli assistenti Baccini e Tolfo, il quarto ufficiale di gara Fourneau e il VAR Irrati, con l'aVAR Gariglio.Per quanto riguarda i precedenti con quest'arbitro, La Penna ha arbitrato il Napoli per 10 volte prima della prossima sfida. Con lui il Napoli è attualmente imbattuto: 7 vittorie e 3 pareggi nei confronti in cui ha fischiato nelle partite con i calciatori azzurri.