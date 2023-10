Voci dal Forum: Errore, sufficienza e sfortuna

Cronaca 4 Ottobre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Real ha tre fenomeni, ovvero Vinicius jr, Bellingham e Valverde, e il Napoli non li ha





Cronaca4 Ottobre 2023Forum SoloNapoli - DarioIl Real ha tre fenomeni, ovvero Vinicius jr, Bellingham e Valverde, e il Napoli non li ha Il Napoli perde al Maradona contro il Real, ma almeno, come dire, salva la faccia. Il Real, almeno in alcuni uomini, si è dimostrato superiore, sicuramente di un altro livello. Il Real ha tre fenomeni, ovvero Vinicius jr, Bellingham e Valverde, e il Napoli non li ha. Basta e avanza per far sì che il rapporto di forze penda dalla parte del Real. Ad ogni modo, il Napoli ha lottato e ha messo pure paura agli spagnoli, ma qualche errore, un po' di sufficienza e tanta sfortuna, si veda il terzo gol subito, hanno determinato il risultato all'apparenza, ma solo all'apparenza negativo. Nel corso della partita, sugli sviluppi di un'azione un po' concitata, il Napoli passava in vantaggio con Ostigard che metteva di testa in rete. Il Real accusava leggermente il colpo e dava segni di nervosismo. Una sciocchezza del Capitano, passaggio sbagliato e palla in area per i madrileni, regalava il pareggio al Real con Vinicius jr. Il Napoli accusava il colpo vistosamente, e il Real passava in vantaggio con Belligham. Molti hanno sostenuto e sostengono che sia stata una prodezza di Belligham. Fermo restando l'assoluto valore del giocatore, non sono per niente d'accordo. Anguissa lo rincorre dal centrocampo fino all'area, e non lo stende. Errore gravissimo! I difensori lo aspettano in area. Nessuno esce a contrastarlo. Errore ancora più grave. Alla fine, quasi incredulo, l'inglese Belligham batte comodamente a rete. Tanto per fare un esempio, se ci fosse stato un Bruscolotti, un Gentile, ma pure un Chiellini, Bellingham non sarebbe mai arrivato in area. Punto. Il terzo gol è solo sfortuna. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Valverde raccoglie la palla fuori area e lascia partire un missile terra-aria. Meret sembra essere sulla traiettoria, ma una leggera deviazione di Olivera, lo toglie dalla traiettoria. La palla colpisce la traversa e picchia sul buon Meret, finendo in rete. È il colmo della sfortuna. Si era sul 2-2. Il Napoli in precedenza aveva pareggiato con Zielu su rigore. I soliti sapientoni, sul terzo gol, potete scommetterci, daranno la colpa a Meret, mail ragazzo ormai deve averci fatto il callo.

Napoli - Real Madrid 2-3.

Bravi Meret, Natan, Istigare, Zielu, Osi e Kvara. Sufficienti gli altri ad eccezione di Anguissa.

Un caro saluto al grande Ancelotti, grandissimo allenatore e signore. Resto convintissimo che il Napoli abbia perso una grande occasione con Ancelotti, ma questa è un'altra storia. Tanta vergogna a chi ieri, davanti all'hotel, ha insultato un uomo di questo spessore. Vergogna! Vergogna! Vergogna!

Ora piedi a terra e testa alla Fiorentina!

Nota per il Sultano. A quando il rinnovo per Zielu? quando il polacco napoletano sarà libero di firmare per altri? BASTA!