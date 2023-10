Ancelotti: "Vittoria importante contro una squadra forte"

Interviste3 Ottobre 2023Gazzetta dello Sport"Abbiamo subito un gol evitabile, ma siamo stati pericolosi e abbiamo giocato bene. Il calcio di rigore è molto dubbio" Non poteva esserci ritorno a Napoli più dolce, per Carlo Ancelotti, che proprio dopo una sfida di Champions League era stato esonerato quattro anni fa. Alla prima da avversario al Maradona, il suo Real Madrid dà una forte spallata al girone e conquista tre punti molto pesanti in ottica qualificazione. "È stata una partita difficile, combattuta per tutti i novanta minuti. Abbiamo subito un gol evitabile, ma siamo stati pericolosi e abbiamo giocato bene. Il calcio di rigore è molto dubbio, generalmente non si fischia soprattutto in Champions, la regola dice che in questi casi non si deve assegnare e lo stavo dicendo al quarto ufficiale Frappart. Dopo è stato complicato ma l'entrata di Modric ci ha permesso di controllare meglio il gioco e siamo riusciti a ottenere una vittoria importante contro una squadra forte su un campo complesso” ha osservato l'allenatore degli spagnoli al termine della gara.



SU BELLINGHAM E VALVERDE— Parole d'elogio inevitabili per Jude Bellingham, che anche a Napoli ha sfoggiato tutta la sua classe. “Stupisce che abbia 20 anni. Ha un talento straordinario, personalità, carattere e sono questi ultimi aspetti a sorprendermi di più. Sta mostrando tutte le sue doti”. Non è stato da meno Valverde, che con un bolide dalla distanza ha deciso l'incontro. “Ha fatto un tiro incredibile, fa ridere pensare che sia un autogol di Meret, è assurdo. Lui ha questo tipo di conclusioni, è un grandissimo calciatore che tra le tante qualità ha anche quelle balistiche. Non è importante quante reti riuscirà a fare”. Il tecnico ha concluso discutendo del piano partita per limitare Osimhen. “Abbiamo provato a stare uno contro uno contro di lui, abbiamo sofferto ma i centrali hanno giocato bene senza dare spazio alle spalle. Contro un attaccante così è difficile non andare in apprensione, soprattutto sulle palle alte”.



