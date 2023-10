Napoli-Real Madrid: le statistiche

Piotr Zielinski ha segnato il suo 50° gol con la maglia del Napoli, considerando tutte le competizioni (338 partite) – ha realizzato sette reti in Champions League, più di ogni altro centrocampista dei partenopei.

Alex Meret è il primo portiere italiano a realizzare un'autogol in Champions League dai tempi di Morgan De Sanctis il 7/12/2016

Jude Bellingham è il terzo giocatore a segnare nelle prime due partite con il Real Madrid in Champions League, dopo Christian Karembeu nel 1998 e Cristiano Ronaldo nel 2009.

Vinicius ha segnato 16 gol con il Real Madrid in Champions League, eguagliando Roberto Carlos come il brasiliano con più reti per i Blancos nella competizione.

Prima di Leo Østigård l'ultimo norvegese a segnare contro il Real Madrid in Champions League era stato John Carew il 21 novembre 2006, con il Lione.

Leo Østigård ha segnato in due partite consecutive per la prima volta da quando gioca in Italia – entrambe le sue reti in questa stagione sono state realizzate di testa.

Toni Kroos ha giocato la sua 100ª partita in Champions League con il Real Madrid, diventando il primo giocatore tedesco a raggiungere questo traguardo per una squadra non tedesca.

Jude Bellingham ha disputato la sua 23ª partita da titolare in UEFA Champions League, il massimo per un giocatore inglese prima di compiere 21 anni, superato Trent Alexander-Arnold.