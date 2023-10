Il Napoli sconfitto, esce tra gli applausi

Cronaca 3 Ottobre 2023 Fonte: Mediaset



Azzurri battuti dal Real Madrid nella seconda giornata del girone C di Champions League. Al Maradona finisce 3-2 per i Blancos





Cronaca3 Ottobre 2023MediasetAzzurri battuti dal Real Madrid nella seconda giornata del girone C di Champions League. Al Maradona finisce 3-2 per i Blancos Un grande Napoli non basta per evitare la sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata del girone C di Champions League: al Maradona finisce 3-2 per i Blancos. Ostigard apre le danze al 19', poi la rimonta spagnola con Vinicius (27') e Bellingham (34'). Zielinski su rigore riporta l'incontro in equilibrio al 54', ma al 78' la gara viene decisa dall'autogol di uno sfortunato Meret dopo una gran botta di Valverde.



LA PARTITA

I partenopei iniziano con coraggio, ma rischiano subito dopo sei minuti: Rodrygo si invola sulla destra e calcia forte, con Meret costretto a respingere. Gli azzurri cercano di sfondare soprattutto con le palle inattive, e al 19' sbloccano clamorosamente la gara: sugli sviluppi di un corner Osimhen colpisce quasi inavvertitamente la traversa, e sulla respinta Leo Ostigard firma l'1-0 con l'incornata vincente. Il Napoli sembra contenere la reazione dei Blancos, ma al 27' arriva il pareggio ospite: passaggio orizzontale errato di Di Lorenzo, Bellingham intercetta, avanza e apparecchia per l'1-1 di Vinicius Junior. La squadra di Garcia accusa il colpo, e sette minuti più tardi la rimonta degli uomini di Ancelotti è completa: coast to coast pazzesco di Bellingham, che prende palla a metà campo, salta quattro giocatori e la piazza sotto la traversa con il piattone destro. Osimhen prova a scuotere i suoi poco prima del duplice fischio, ma il suo colpo di testa a botta sicura viene respinto da Kepa. Nella ripresa i campani tornano sotto, e al 54' trovano il nuovo pareggio: calcio di rigore trasformato a fil di palo da Zielinski, con Kepa che intuisce l'angolo ma non arriva a toccare la sfera. Dopo il 2-2 il Napoli torna ad affacciarsi con continuità e coraggio dalle parti dell'area di rigore delle Merengues. I cambi danno nuova linfa agli ospiti, e al 78' arriva il gol partita del Real: sugli sviluppi di un corner Valverde calcia fortissimo da fuori area, con il pallone che colpisce la traversa, la schiena di Meret e poi si insacca alle spalle dell'estremo difensore azzurro. Nel finale i padroni di casa ci provano in ogni modo, ma il match finisce 3-2. Il Real sale a 6 punti in classifica, Napoli fermo a quota 3.



