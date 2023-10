Napoli-Real Madrid: le probabili formazioni

Garcia dovrebbe affidarsi all'11 tipo in questa fase con Mario Rui che si riprende il posto su Oliver





Dopo le due vittorie spettacolari su Udinese e Lecce, confermando quindi i progressi intravisti già a Bologna, il Napoli è pronto a misurarsi ai massimi livelli in Champions League. Al Maradona arriva il Real Madrid che forse non sarà più quello dei galacticos, ma può presentare i giovani più più forti d'Europa ed alcuni come Bellingham e Vinicius jr addirittura pronti a sfidare subito i big europei per tutti i trofei di squadra e individuali, a partire dal Pallone d'Oro, e la vecchia guardia come Kroos e Modric ancora su altissimi livelli ed in cerca di spazio. Una sfida stellare per il Napoli che dovrà confermare i progressi dell'ultimo periodo, consapevole però che anche un grande gioco ed una grande prestazione può non bastare per il Real - come nell'ultima gara col Girona - anche quando messo sotto può tirare fuori il coniglio dal cilindro con giocate individuali totalmente fuori contesto.



Le ultime sul Napoli

Garcia senza i soliti Rrahmani, Juan Jesus e Gollini e dovrebbe affidarsi all'11 tipo in questa fase con Mario Rui che si riprende il posto su Olivera a sinistra nella linea con Natan, Ostigard e Di Lorenzo. In mediana nessun dubbio su Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in attacco con Osimhen e Kvaratskhelia sarà Politano - tra i più in forma in questo inizio di stagione - a completare il tridente



Le ultime sul Real Madrid

Ancelotti senza Courtois, Militao, Guler ed anche Alaba perciò davanti a Kepa coppia di centrali composta da Rudiger e Nacho con Carvajal a destra e Camavinga probabilmente a sinistra (favorito sul giovane Fran Garcia) in modo da dare spazio anche a Valverde in mediana con Modric e Tchouameni. In attacco nessun dubbio su Bellingham libero di svariare alle spalle di Rodrygo e Vinicius.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.



REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Modric, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius All. Ancelotti

Ballottaggi: Camavinga-Fran Garcia 55%-45%, Modric-Kroos 55%-45%.

(antonio gaito)