Napoli-Real Madrid: i precedenti

Cronaca 2 Ottobre 2023 Fonte: Trend online



Nelle quattro sfide con i blancos gli azzurri non hanno mai vinto





Cronaca2 Ottobre 2023Trend onlineNelle quattro sfide con i blancos gli azzurri non hanno mai vinto Il Napoli di Garcia torna a sentire la sigla della Champions League, e questa volta l'avversario sarà un veterano della competizione: il Real Madrid. Ecco i precedenti e le statistiche di questa grande sfida.



Napoli-Real Madrid, i precedenti

Emozioni e obiettivi, il Napoli affronterà il Real Madrid in una super sfida valevole per il secondo turno della fase a gironi di Champions, e l'obiettivo sarà quello di vincere.



Non sarà però semplice e a dimostrarlo ci sono i precedenti, non è infatti la prima volta che i partenopei affrontano i Blancos, e il passivo è tutto in favore degli spagnoli.



Sono quattro le volte in cui le due squadre si sono sfidate, in totale il Real Madrid ha vinto tre volte, mentre il Napoli nessuna. Un solo pareggio che serve per alleggerire le statistiche, ma ora è il momento di fare un passo avanti.



La prima volta risale alla stagione 1987/88, nella quale le due squadre si affrontarono in un doppio confronto valevole per il primo turno. In quell'occasione, all'andata finì 2-0 in favore dei Blancos grazie alle reti di Michel e Tendillo mentre il ritorno si concluse in parità, ad andare in rete furono Francini e Butragueno.



Passano circa trent'anni, giunge il 2016/2017 e Napoli e Real Madrid si affrontano agli ottavi di finale. La partita d'andata, disputata al Santiago Bernabeu, termina 3-1 per i padroni di casa con i gol di Benzema, Kroos, Casemiro e Insigne.



Il ritorno non va meglio per i partenopei, un altro 3-1 in favore dei Galacticos con le firme di Mertens, che apre la sfida, Sergio Ramos, l'autogol del belga e la rete che chiude il match di Morata.