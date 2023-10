Napoli-Real Madrid: arbitra Turpin

Sarà l'arbitro francese Clement Turpin a dirigere Napoli-Real Madrid, seconda giornata del Girone C di Champions League.



Assistenti: Nicolas Danos-Alexis Auger. Quarto uomo Stephanie Frappart. VAR: Jerome Brisard e Benoit Millot.



Turpin ha tre precedenti con il Napoli:



Napoli- AIK 4-0 (Europa League, 20 settembre 2012)

Salisburgo-Napoli 2-3 (Champions League, 23 ottobre 2019)

Spartak Mosca-Napoli 2-1 (Europa League, 24 novembre 2021)



