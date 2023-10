Ancelotti: "La partita più difficile del girone"

Interviste 2 Ottobre 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Ma siamo la miglior squadra del mondo, una istituzione in questa competizione, e quindi faremo prestazione importante"





Interviste2 Ottobre 2023Gazzetta dello Sport"Ma siamo la miglior squadra del mondo, una istituzione in questa competizione, e quindi faremo prestazione importante" Applausi e scatti a raffica per Carlo Ancelotti nel momento in cui è entrato in sala stampa per la conferenza alla vigilia di Napoli-Real Madrid. Carletto sa che domani sera però l'accoglienza per lui come per i suoi calciatori sarà molto calda: "Tornare a Napoli vuol dire ricordare il periodo trascorso qui, in una città meravigliosa: ci sono stati momenti buoni e meno buoni ma per me resta una esperienza positiva. Quando manca il feeling tra l'allenatore e la società è meglio salutarsi per il bene di tutti e qui così è stato, io - ad esempio - due anni dopo aver salutato Napoli sono tornato al Real. Sarà la partita più difficile del girone per noi, sono una delle squadre più forti della Serie A e hanno mantenuto la stessa struttura dello scudetto. Troveremo un ambiente che spingerà molto la squadra azzurra, che per altro è di livello assoluto con gente che conosco bene come Di Lorenzo che è diventato uno dei migliori terzini d'Europa. Noi, però, siamo abituati a questo tipo di partite e, almeno per me, siamo la miglior squadra del mondo, una istituzione in questa competizione, e quindi dobbiamo fare una partita importante ripartendo da quanto espresso contro il Girona".



MODRIC E BELLINGHAM — Da Modric a Bellingham, ("Si è adattato molto bene, sta facendo vedere tutte le sue qualità") in effetti, le star nel Real non mancano anche se il croato ultimamente sta mordendo il freno: "Luka ha giocato il derby e con l'Union Berlino, non l'ultima gara perché c'è grande competizione nel nostro centrocampo. Con sette giocatori per quattro posti certe volte debbo prendere decisioni del genere che mi costano molto, ma non ci sono problemi tra noi. E' solo una decisione tecnica che potrà cambiare domani o nelle prossime partite. Ho molte opzioni per quanto concerne la formazione in tutti i ruoli, ma so già chi giocherà tra Rodrigo e Joselu...".

KVARA E OSIMHEN— Kvara ed Osimhen non sembrano spaventarlo troppo (a giudicare almeno dalla serenità della risposta) anche se per loro ha solo parole al miele: "Stanno facendo ed hanno fatto lo scorso anno grandi cose, mettono insieme qualità e talento con la classe di Kvara nell'uno contro uno e la potenza di Osimhen che è un attaccante molto pericoloso". A proposito di protagonisti, il Real Madrid ha scelto Valverde per la conferenza di vigilia al Maradona perché il club spagnolo si riserva i "pezzi forti" per le gare ad eliminazione diretta. Valverde, però, ha parlato con personalità: "Vogliamo continuare il nostro filotto positivo, siamo qui per vincere". Del resto, Valverde ha fatto sedere in panchina Luka Modric nelle ultime due partite, mostrando come il ricambio generazionale del Real sia in pieno sviluppo: "Modric è un riferimento per noi giovani, è un giocatore fantastico che ha scritto la storia di questo club. Ho provato in questi anni ad imparare molto da lui, come da Kroos o prima da Casemiro. Adesso qualcosa è cambiato dal punto di vista tattico nel nostro centrocampo e ci stiamo adattando a questo sistema di gioco, c'è grande competizione nella nostra mediana perché siamo tutti calciatori di alto livello". Problemi di adattamento non ne ha avuti Bellingham: "Sembra qui da sempre, il Real è uno step difficile da fare ma lui si è presentato alla grande in campo e nello spogliatoio. In futuro potrà diventare anche capitano di questa squadra, ma quel desiderio ce l'ho anche io. Aver già indossato la fascia è stata una grande emozione".



Applausi e scatti a raffica per Carlo Ancelotti nel momento in cui è entrato in sala stampa per la conferenza alla vigilia di Napoli-Real Madrid. Carletto sa che domani sera però l'accoglienza per lui come per i suoi calciatori sarà molto calda: "Tornare a Napoli vuol dire ricordare il periodo trascorso qui, in una città meravigliosa: ci sono stati momenti buoni e meno buoni ma per me resta una esperienza positiva. Quando manca il feeling tra l'allenatore e la società è meglio salutarsi per il bene di tutti e qui così è stato, io - ad esempio - due anni dopo aver salutato Napoli sono tornato al Real. Sarà la partita più difficile del girone per noi, sono una delle squadre più forti della Serie A e hanno mantenuto la stessa struttura dello scudetto. Troveremo un ambiente che spingerà molto la squadra azzurra, che per altro è di livello assoluto con gente che conosco bene come Di Lorenzo che è diventato uno dei migliori terzini d'Europa. Noi, però, siamo abituati a questo tipo di partite e, almeno per me, siamo la miglior squadra del mondo, una istituzione in questa competizione, e quindi dobbiamo fare una partita importante ripartendo da quanto espresso contro il Girona".MODRIC E BELLINGHAM — Da Modric a Bellingham, ("Si è adattato molto bene, sta facendo vedere tutte le sue qualità") in effetti, le star nel Real non mancano anche se il croato ultimamente sta mordendo il freno: "Luka ha giocato il derby e con l'Union Berlino, non l'ultima gara perché c'è grande competizione nel nostro centrocampo. Con sette giocatori per quattro posti certe volte debbo prendere decisioni del genere che mi costano molto, ma non ci sono problemi tra noi. E' solo una decisione tecnica che potrà cambiare domani o nelle prossime partite. Ho molte opzioni per quanto concerne la formazione in tutti i ruoli, ma so già chi giocherà tra Rodrigo e Joselu...".KVARA E OSIMHEN— Kvara ed Osimhen non sembrano spaventarlo troppo (a giudicare almeno dalla serenità della risposta) anche se per loro ha solo parole al miele: "Stanno facendo ed hanno fatto lo scorso anno grandi cose, mettono insieme qualità e talento con la classe di Kvara nell'uno contro uno e la potenza di Osimhen che è un attaccante molto pericoloso". A proposito di protagonisti, il Real Madrid ha scelto Valverde per la conferenza di vigilia al Maradona perché il club spagnolo si riserva i "pezzi forti" per le gare ad eliminazione diretta. Valverde, però, ha parlato con personalità: "Vogliamo continuare il nostro filotto positivo, siamo qui per vincere". Del resto, Valverde ha fatto sedere in panchina Luka Modric nelle ultime due partite, mostrando come il ricambio generazionale del Real sia in pieno sviluppo: "Modric è un riferimento per noi giovani, è un giocatore fantastico che ha scritto la storia di questo club. Ho provato in questi anni ad imparare molto da lui, come da Kroos o prima da Casemiro. Adesso qualcosa è cambiato dal punto di vista tattico nel nostro centrocampo e ci stiamo adattando a questo sistema di gioco, c'è grande competizione nella nostra mediana perché siamo tutti calciatori di alto livello". Problemi di adattamento non ne ha avuti Bellingham: "Sembra qui da sempre, il Real è uno step difficile da fare ma lui si è presentato alla grande in campo e nello spogliatoio. In futuro potrà diventare anche capitano di questa squadra, ma quel desiderio ce l'ho anche io. Aver già indossato la fascia è stata una grande emozione".