Contro il Real al centro della difesa Ostigard e Natan

Rahmani non recupera mentre il rientro di Juan jesus era già previsto per dopo la sosta





Ostigard e Natan saranno i due centrali di difesa titolari del Napoli anche martedì sera al Maradona contro il Real Madrid per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. L'ex Verona non recupera mentre il rientro del brasiliano era già previsto per dopo la sosta a seguito della distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.



Napoli, le ultime prima del Real Madrid

Rahmani nell'allenamento di questa mattina alla vigilia della sfida europea contro la squadra allenata da Carlo Ancelotti ha svolto terapie, piscina e lavoro in campo. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto terapie e palestra. Tutti e tre saranno ovviamente indisponibili per la partita contro il Real Madrid, secondo impegno europeo dopo il successo in trasferta sul campo dello Sporting Braga. Garcia si affiderà così ancora una volta a Ostigard accanto a Natan.