D'Aversa: "Il Napoli sa essere devastante"

Interviste 30 Settembre 2023 Fonte: Calciomercato



"Non sono queste le partite che dobbiamo vincere, ma abbiamo concesso qualcosa di troppo anche oggi"





Intervistato da Dazn al termine della gara tra Lecce e Napoli, Roberto D'Aversa, allenatore dei pugliesi, ha parlato così: “Ha ragione Marcolin quando dice che Krstovic non va lasciato solo e va rifornito un po' di più. Sul secondo gol abbiamo concesso loro la palla e loro sono devastanti. Nel primo tempo eravamo partiti bene, abbiamo commesso degli errori. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Il secondo gol ci ha tagliato un po' le gambe. Non sono queste le partite che dobbiamo vincere, ma abbiamo concesso noi qualcosa anche oggi. Strefezza? Non ho ancora la possibilità di far giocare altri, è normale che qualche difficoltà ci sia. Siam venuti meno in determinazione nella parte finale. Sul calcio d'angolo potevamo fare gol. Kvara con l'assist a Osimhen ha annullato la nostra superiorità numerica. È riduttivo comunque dare le responsabilità a Strefezza. In generale abbiamo concesso troppo. Krstovic? Oltre a far giocare bene la squadra, ruba il tempo, anche se oggi i giocatori del Napoli sono stati bravi. Dovevamo servirlo di più, invece lo abbiamo mandato in giro per il campo. Mi spiace di aver perso una partita con questo risultato, ma dobbiamo guarde avanti alla gara col Sassuolo”.