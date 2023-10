Ostigard: "Ho provato una grande emozione"

Interviste 30 Settembre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Quando vinci uno scudetto è tutto più complicato perchè ogni squadra vuole battere i campioni d'Italia"





Interviste30 Settembre 2023SSC Napoli"Quando vinci uno scudetto è tutto più complicato perchè ogni squadra vuole battere i campioni d'Italia" Leo Ostigard ha sbloccato io match di Via del Mare con la sua prima rete in campionato: "Zielinski ha messo un gran cross e io sono scattato sul secondo palo. E' un gol che ci ha consentito di andare avanti e poter poi costruire il successo"



Come ti trovi con Natan?



"C'è intesa e anche oggi abbiamo fornito una bella prova. Noi lavoriamo ogni giorno con tutti i miei compagni per perfezionare la fase difensiva. Siamo due calciatori giovani ma abbiamo un reparto forte che ci aiuta"



"Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Quando vinci uno scudetto è tutto più complicato perchè ogni squadra vuole battere i campioni d'Italia. Ma noi siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo di poter essere di nuovo protagonisti"



Leo Ostigard ha sbloccato io match di Via del Mare con la sua prima rete in campionato: "Zielinski ha messo un gran cross e io sono scattato sul secondo palo. E' un gol che ci ha consentito di andare avanti e poter poi costruire il successo"Come ti trovi con Natan?"C'è intesa e anche oggi abbiamo fornito una bella prova. Noi lavoriamo ogni giorno con tutti i miei compagni per perfezionare la fase difensiva. Siamo due calciatori giovani ma abbiamo un reparto forte che ci aiuta""Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Quando vinci uno scudetto è tutto più complicato perchè ogni squadra vuole battere i campioni d'Italia. Ma noi siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo di poter essere di nuovo protagonisti"