Poker azzurro anche al Via del Mare

30 Settembre 2023



Un Napoli in grande forma supera il Lecce 4-0 con i gol di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano (su rigore)





Cronaca30 Settembre 2023MediasetUn Napoli in grande forma supera il Lecce 4-0 con i gol di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano (su rigore) Il Napoli sbanca il via del Mare battendo 4-0 il Lecce nell'anticipo della settima giornata di Serie A. I campioni d'Italia passano in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Ostigard, al primo gol con la maglia azzurra, e raddoppiano nella ripresa con Osimhen, tenuto inizialmente in panchina da Garcia. Nel finale i neo-entrati Gaetano e Politano (su rigore) chiudono i conti. Con questo successo i partenopei salgono a 14 punti e si portano a ridosso di Inter e Milan. Il Lecce, fermo a quota 11, perde l'imbattibilità casalinga e subisce il secondo ko di fila dopo quello di Torino con la Juve.



