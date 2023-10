Lecce-Napoli: i precedenti

Cronaca29 Settembre 2023CalcioNapoli1926Ospiti dei salentini gli azzurri hanno ottenuto in massima serie 4 vittorie e 5 pareggi Il Napoli è reduce da tre vittorie di fila in Puglia ottenute nell'arco dell'ultimo decennio in quanto il Lecce a lungo non ha calcato i palcoscenici della A. Nel complesso si contano 12 precedenti in massima serie con 3 vittorie casalinghe, 4 del Napoli e 5 pareggi. L'anno scorso la gara terminò 1-2, decisivo un autogol dopo la reti di Di Lorenzo e Di Francesco. Il pari più recente è l'1-1 del maggio 2009. Mentre la vittoria casalinga manca dal 2-1 del maggio 2011.