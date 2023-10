I convocati per la trasferta a Lecce

Cronaca 29 Settembre 2023 Fonte: SSC Napoli



Cronaca29 Settembre 2023SSC NapoliGli azzurri che Garcia porterà con se allo Stadio Via del Mare Lecce-Napoli allo Stadio Via del Mare alle ore 15 per la settima giornata di Serie A.



I CONVOCATI AZZURRI



CONTINI Nikita



IDASIAK Hubert



MERET Alex



D'AVINO Luigi



DI LORENZO Giovanni



MARIO RUI Silva Duarte



NATAN Bernardo



OLIVERA Mathias



OSTIGARD Leo



ZANOLI Alessandro



ANGUISSA Frank



CAJUSTE Jens



DEMME Diego



ELMAS Elif



GAETANO Gianluca



LINDSTROM Jesper



LOBOTKA Stanislav



ZIELINSKI Piotr



OSIMHEN Victor



POLITANO Matteo



KVARATSKHELIA Khvicha



RASPADORI Giacomo



SIMEONE Giovanni



ZERBIN Alessi