Bologna-Napoli: le probabili formazioni

Dopo la vittoria sofferta ma importantissima all'esordio in Champions League contro il Braga, il Napoli riparte in campionato sul campo del Bologna. La squadra di Rudi Garcia non può permettersi di lasciare altri punti di strada ed è chiamata a centrare i tre punti contro una squadra ostica e insidiosa.



Le ultime sul Bologna

Thiago Motta senza Soumaoro ma con abbondanza in quasi tutti i ruoli. Davanti a Skorupski linea con Posch, Beukema, Lucumi e Kristiansen. In mediana con Awebische e Freuler (favorito su Moro) con Ferguson qualche metro più avanti nel terzetto con Ndoye a destra (ancora favorito su Orsolini) e Karlsson a sinistra in rifinitura a Zirkzee.



Le ultime sul Napoli

Garcia senza Gollini, Rrahmani e Juan Jesus. Emergenza totale in difesa per il Napoli che, dopo l'infortunio del brasiliano, ha gli uomini contati. Due le soluzioni a disposizione dell'allenatore francese: Di Lorenzo centrale in coppia con Ostigard e Zanoli sulla fascia, o Natan per la prima volta titolare. Sulla corsia mancina ci sarà Mario Rui, in vantaggio su Olivera. A centrocampo Elmas e il recuperato Cajuste potrebbero far rifiatare uno tra Anguissa e Zielinski con Lobotka inamovibile. In attacco Osimhen e Kvaratskhelia mentre a destra Politano se la gioca con Raspadori e Lindstrom.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.



(francesco carbone)