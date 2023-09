Motta: "Dovremo fare una grande gara"

Interviste23 Settembre 2023TuttoNapoli"Non voglio distrazioni, c'è il Napoli campione d'Italia ora, arrivano da una vittoria in Champions non facile" hiago Motta, allenatore del Bologna, a due giorni dalla partita contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "Sia io che Garcia non abbiamo tempo perché si gioca sempre? È il nostro mestiere, non c'è mai tempo. Ma si lavora, si pensa al prossimo allenamento, alla prossima partita. Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma hanno vinto e hanno preso fiducia: noi concentrati su quello che possiamo fare e dovremo sfruttare tutte le occasioni".



Si aspetta lo stesso Napoli di Braga? "Come modulo a 4 dietro, si vede il solito Napoli, attaccano molto bene con i due terzini, hanno centrocampisti che palleggiano molto bene, noi concentrati su quello che dobbiamo fare".



Le lacune difensive del Napoli possono portarla a chiedere qualcosa in più ai suoi attaccanti? "Chiederò le stesse cose ai miei, niente di più niente di meno".



In cosa può crescere Ndoye? "Su tutto, può migliorare in tutti gli aspetti sta facendo bene ma migliorando potrà dare un aiuto alla squadra".



Posch come ha preso l'esclusione? "Parlo più della titolarità di De Silvestri a Verona rispetto alla sua esclusione, vedremo chi giocherà domani".



Saelemaekers come sta? "Dall'inizio sicuramente no, sta bene si è allenato bene: vedremo se sarà con noi".



Karlsson e Orsolini dall'inizio insieme è difficile? "No, non è difficile, vedremo dipende anche da loro".



L'ha sentita De Laurentis? "Non mi sembra il caso parlarne oggi, niente distrazioni dovremo fare una grande gara, davanti ad un grande pubblico".



Kvara e Lobotka sono cambiati in questo nuovo Napoli? "Mi aspetto il miglior Napoli possibile e noi nel fare la miglior gara che riusciamo".



Come stai gestendo le tante possibilità a centrocampo? "Abbiamo bisogno di tutti: chi di 10 chi di 60 minuti, chi meriterà parteciperà".



Beukema ad uomo su Osimhen? "Non credo, noi non giochiamo sempre nello stesso modo in fase difensiva e quindi magari non sarà come a Verona, non immagino questa gara con il Napoli così anche se accettiamo l'uno contro uno".



Ti sei fatto un'idea di dove può arrivare questa squadra? "Mi concentro all'allenamento prossimo, tutto il resto non sono così bravo da pensare ad altre cose".



Karlsson come lo stai vedendo? "Bene, come gli altri, voglio vedere i miei ragazzi così che diano tutto sia chi gioca che chi non gioca per aiutare questa squadra".



Cosa manca di rifinitura per questa gara? "Non tanto, cambia ovviamente l'avversario che affrontiamo ma noi cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, controllare sia in fase offensiva che in fase difensiva, abbiamo poche cose da sistemare perchè sappiamo cosa fare in campo".



È contento dell'apporto di Zirkzee? "Sono contentissimo del suo lavoro da quando abbiamo iniziato, sia con in allenamento che in partita, sta andando molto bene, merito suo. Deve continuare così".



Mancano i gol: problema di testa o di avversario anche? "Dipende dalle squadre certo, come ti aggrediscono le altre squadre, se invece ti aspettano: è chiaro che ci serve un'energia diversa negli ultimi 15 metri, contro l'Hellas potevamo fare meglio sicuramente".



Pensi quando vedi le Coppe che potresti arrivarci? Anche se stai benissimo qui.. "Vedo le coppe, perchè seguo, mi piace ma non ci penso. Sono contento del mio lavoro, metto tutto quello che ho all'allenamento prossimo, per cosa migliorare e proporre per la prossima partita".



Rinnovo? "Se ci saranno novità lo saprete. Non voglio distrazioni, c'è il Napoli campione d'Italia ora, arrivano da una vittoria in Champions non facile e ho la testa alla partita".



