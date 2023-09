Voci dal Forum: Macerie e agonia



Cominciamo subito col dire, indipendentemente dal risultato ottenuto, che il Napoli non c'è e, soprattutto, non c'è il suo allenatore. Garcia andrebbe subito esonerato, specialmente dopo la prova offerta in Portogallo, ma può essere tranquillo, perché il Sultano, attaccato al danaro in un modo morboso, non terrà mai a busta paga un allenatore esonerato. Garcia, quindi, può stare tranquillo. La sua opera di distruzione può continuare. Il Sultano assisterà all'agonia e poi, alla fine, raccoglierà macerie. Questo è quello che gli aspetta: macerie e agonia.

La squadra non ha difesa, non ha centrocampo e non ha, quindi, uno straccio di gioco. Lobotka, che l'anno scorso è stato il perno principale del gioco di Spalletti, viene sistematicamente saltato, rendendolo inesorabilmente avulso dal gioco. È semplicemente da idioti matricolati. Kvara, che l'anno scorso è stato fra i principali artefici dello scudetto e che oggi è fra i primi dodici giocatori d'Europa, viene sistematicamente sostituito. Roba da matti! Basterebbe solo questo a cacciare via questo sciagurato presuntuoso che siede sulla panchina del Napoli. Infine e concludo, la preparazione atletica. Una squdra che puntualmente nei secondi tempi non si regge in piedi e che è falcidiata da affaticamenti e infortuni muscolari. Sinatti, il miglior preparatore atletico italiano, grazie allo sciagurato che abbiamo in panchina, fu costretto ad andare via. No, è assurdo continuare in questo modo.

La partita. Abbiamo giocato contro il Braga, una squadra appena di serie B. Abbiamo vinto, è vero, ma quanta sofferenza. Nel secondo tempo siamo stati ridicoli e ci hanno surclassati. Abbiamo vinto a quattro minuti dalla fine su autorete. Il Braga, che l'anno scorso fu strapazzato dai viola, a un minuto dalla fine prende un palo clamoroso.

Risultato finale:

Braga - Napoli 1-2. Il grande capitano l'autore della rete, poi l'autorete su crossi di Zielinski.

Il 3 ottobre al Maradona con il Real. Che Dio ce la mandi buona! Temo per la schiena di Meret, che molto probabilmente sarà costretto a piegarsi molte volte a raccogliere la palla in fondo al sacco.