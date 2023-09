Di Lorenzo: "Vittoria sofferta ma meritata"

Interviste 20 Settembre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Purtroppo quando non concretizzi le opportunità, soprattutto in Europa, dopo la gara diventa difficile"





Interviste20 Settembre 2023SSC Napoli"Purtroppo quando non concretizzi le opportunità, soprattutto in Europa, dopo la gara diventa difficile" "Stasera abbiamo dimostrato che siamo una squadra vera, giocando con sacrificio e coesione". Giovanni Di Lorenzo ha segnato la prima rete azzurra di questa Champions a Braga.



"Sono contento per il successo e per il mio gol, ma prima abbiamo avuto tantissime occasioni per poter segnare"



"Purtroppo quando non concretizzi le opportunità, soprattutto in Europa, dopo la gara diventa difficile. A questi livelli si può sbagliare poco. Poi siamo riusciti a vincere con carattere"



"Abbiamo sofferto ma alla fine i tre punti sono meritati. E' un successo importante che ci dà la prima spinta giusta in un girone difficile"



"Stasera abbiamo dimostrato che siamo una squadra vera, giocando con sacrificio e coesione". Giovanni Di Lorenzo ha segnato la prima rete azzurra di questa Champions a Braga."Sono contento per il successo e per il mio gol, ma prima abbiamo avuto tantissime occasioni per poter segnare""Purtroppo quando non concretizzi le opportunità, soprattutto in Europa, dopo la gara diventa difficile. A questi livelli si può sbagliare poco. Poi siamo riusciti a vincere con carattere""Abbiamo sofferto ma alla fine i tre punti sono meritati. E' un successo importante che ci dà la prima spinta giusta in un girone difficile"