Braga-Napoli: le probabili formazioni



I dubbi più grandi di Garcia riguardano forse la difesa





Il Napoli non può sbagliare nella gara d'esordio alla fase a gironi di Champions League 2023/2024. Gli azzurri inizieranno mercoledì 20 settembre 2023 in casa del Braga il proprio cammino in Europa.



Garcia si affiderà nelle probabili formazioni della vigilia a Braga a Osimhen in attacco con Kvaratskhelia e forse Raspadori per completare il tridente. I dubbi più grandi forse riguardano la difesa con uno tra Mario Rui e Olivera – quest'ultimo utilizzato spesso da Spalletti lo scorso anno specie in Champions – e la presenza o meno di Juan Jesus al centro della difesa con Rrahmani visto che Natan ancora non sembra essere prontissimo. A centrocampo pari quasi certa invece la presenza di Lobotka, Zielinski e Anguissa.



Nel Braga invece il pericolo numero sembra essere l'attaccante Abel Ruiz. L'attaccante spagnolo classe 2000 lo scorso anno ha segnato 8 gol e 6 assist. Alle sue spalle potrebbe agire, nel 4-2-3-2 di partenza del tecnico Artur Jorge, il tridente formato da Ricardo Horta, Pizzi e Bruma con Vitor Carvalho ed Al-Musrati davanti alla difesa nel ruolo di mediani. In difesa Gomez a destra con José Fonte e Niakaté nel ruolo di centrali con Marin terzino sinistro davanti a Matheus tra i pali.

Rudi Garcia fino alla fine capirà se potersi affidare o meno a Politano nel tridente offensivo altrimenti giocherà sicuramente Raspadori nel tridente completato da Osimhen e Kvaratskhelia.



Artuyr Jorge farà invece leve su Abel Ruiz in attacco mentre fino alle ultime ore della partita si capirà se sarà confermato il terzetto Ricardo Horta-Pizzi-Bruma alle spalle della punta.



BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.