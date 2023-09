I convocati per la trasferta in Portogallo

Il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per la partita contro il Braga, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024.



Napoli, i convocati di Garcia contro il Braga

PORTIERI: Contini, Idasiak, Meret;

DIFENSORI: DI Lorenzo, Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski;

ATTACCANTI: Lindstrom, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.