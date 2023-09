Voci dal Forum: Metamorfosi imbarazzante



Cronaca 16 Settembre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



La squadra che, appena qualche mese fa ha vinto il campionato italiano, dominandolo dall'inizio alla fine, a Genova è apparsa irriconoscibile





Cronaca16 Settembre 2023Forum SoloNapoli - DarioLa squadra che, appena qualche mese fa ha vinto il campionato italiano, dominandolo dall'inizio alla fine, a Genova è apparsa irriconoscibile

Il Napoli visto oggi al Marassi contro il Genoa, è stato decisamente un brutto Napoli, probabilmente uno dei più brutti degli ultimi anni. La squadra che, appena qualche mese fa ha vinto il campionato italiano, dominandolo dall'inizio alla fine, è apparsa irriconoscibile, a tratti davvero imbarazzante. I neo campioni d'Italia non sono arrivati mai primi sulle seconde palle, caratteristica questa che l'anno scorso è stato il principale motivo dell'assoluto dominio. Inoltre, sono apparsi estremamente lenti, conseguenza di una preparazione atletica probabilmente sbagliata. I calciatori genoani sembravano correre a velocità doppia rispetto ai nostri, che ovviamente erano incapaci di organizzare un palleggio sostenuto e di inventare una benché minima trama di gioco. Osi e Marakvara, due gioielli che tutto il mondo ci invidia, sono apparsi pesci fuor d'acqua e sono stati fermati con irrisoria facilità. Si è proposto Elmas sulla destra, pur sapendo da tempo che il macedone in quella posizione non rende. Ancora altre e gravi anomalie, ma mi fermo per carità di patria. Il colpevole di tutto ciò, di questa strana e deprimente metamorfosi? In primo luogo Garcia, subito dopo ADL, ovvero il Sultano. Per quanto mi riguarda, avrei accompagnato Garcia alla porta nel momento in cui impose il suo preparatore atletico ai danni di Sinatti. L'avrei spedito sulla luna subito dopo la sconfitta con la Lazio, specialmente dopo le sue dichiarazioni. Il Sultano è colpevole d'aver scelto questo allenatore(?) e, soprattutto, di non aver provveduto a sostituire degnamente Kim, pur sapendo da gennaio che il coreano sarebbe andato via. È nota la sua taccagneria.

La partita. Il Napoli contro il Genoa presenta Ostigard per l'indisponibilità di Rrahmani, Mario Rui per Olivera ed Elmas per Politano. Il reso sono i soliti. Per lunghi tratti gli azzurri sono stati in balia del Genoa, sembrando una squadra provinciale. Una prodezza di Raspadori e un'altra di Politano in cooperazione con Zielu ci hanno salvati. Fino ad allora il Napoli è stato in balia del Genoa, che non è riuscito a far sua la partita, pur avendo due reti di vantaggio. Per quanto mi riguarda, accompagnerei Garcia alla porta ora, prima che finisca di distruggere Marakvara, Lobo e Osi. Roba da matti! È bene che il Sultano corra ai ripari, altrimenti corre il serio rischio di perdere Filippo e 'o panaro.

Genoa - Napoli 2-2.

Buona la prova di Ostigard, 6,5; Lobo, 6,5; Raspa, 7; Politano, 7; Zielu, 7. Inguardabili Anguissa, Elmas, Juan Jesus. Sufficienza stentata per Osi e Marakvara. Sufficienti gli altri.

Ora la Champions e che 'a Madonna c'accumpagna!

Garciaout