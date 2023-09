Gilardino: "Giocato alla pari contro i campioni d'Italia"

Interviste16 Settembre 2023Pianeta Genoa" I ragazzi sono stati straordinari, per atteggiamento, mentalità e sacrificio. Sia in fase difensiva che di proposta" Pareggiare contro i campioni d'Italia e masticare amaro. Sembra assurdo, ma dopo la prestazione dei suoi ragazzi Gilardino non può fare altrimenti. In vantaggio di due rete quando mancavano quindici minuti alla fine, il Napoli ha approfittato dei guizzi di Raspadori e Politano riacciuffando i rossoblù, fino a quel momento più pimpanti e incisivi dei partenopei. Di seguito le dichiarazioni del trainer del Genoa. « I ragazzi sono stati straordinari, per atteggiamento, mentalità e sacrificio. Sia in fase difensiva che di proposta, lo abbiamo fatto contro una squadra di grande qualità, lo abbiamo visto con i loro cambi nel finale. Da questa partita si possono trarre spunti per il proseguo della stagione. La proposta, La volontà e le richieste erano queste: fare una partita alla pari contro i campioni d'Italia. Abbiamo dimostrato di esserci, il Genoa ha mostrato mentalità».



Il mister analizza la prestazione di alcuni singoli: «Penso a Bani e Dragusin, hanno fatto un lavoro eccezionale su Osimhen. Voglio citare anche Alfed (Gudmundsson ndr.), si è sfiancato nel doppio ruolo che gli avevo chiesto: esterno in fase di non possesso e seconda punta quando ripartivamo. De Winter lunedi ha giocato in nazionale, l'ho visto bene ed ho pensato di farlo giocare a destra per poter costruire a tre, ha giocato bene contro un avversario molto scomodo».



«Rammarico? Normale ci sia rammarico per il risultato, ma deve esserci la grande consapevolezza di quello che abbiamo fatto. Come ho detto prima, la nostra intenzione era prenderli alti, giocando 4-5-1 con le linee compatte. Si sono sacrificati tutti, ma hanno lavorato alla grande in fase difensiva. Abbiamo lavorato bene tra le linee, Matteo (Retegui) ha lavorato benissimo».



