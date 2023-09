Bani: "Rigore? La palla mi ha colpito tra la spalla e il petto"

Interviste16 Settembre 2023Pianeta Genoa"C'è rammarico per il finale ma un punto contro i campioni d'Italia va più che bene" «Emozione fantastica per il gol, lavoriamo molto sulle palle inattive. C'è rammarico per il finale ma un punto contro i campioni d'Italia va più che bene». Sono le parole di Mattia Bani a Dazn dopo il 2-2 contro il Napoli. «Gilardino è stato un grandissimo giocatore e questo da allenatore lo aiuta a capire prima i problemi, mi ha dato grande fiducia per i miei trascorsi al Genoa» spiega il difensore.



Poi sull'episodio del rigore reclamato dal Napoli per un ipotetico fallo di mano: «Ero per lo più tranquillo: la palla mi ha colpito tra la spalla e il petto, l'ho detto subito all'arbitro e, infatti, il Var ha confermato».



