Interviste16 Settembre 2023SSC Napoli"Dobbiamo ritrovare la forza del gruppo e onorare questa maglia che abbiamo addosso e lo scudetto" "C'è soddisfazione solo in parte, era una gara che avremmo voluto vincere". Matteo Politano ha segnato il gol del pareggio a Marassi con un bellissimo sinistro al volo. Nelle sue parola però c'è un velo di amarezza.



