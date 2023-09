Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca15 Settembre 2023Gianluca Di MarzioLobotka certo di una maglia da titolare in mediana così come dovrebbero esserlo Zielinski e Zambo Anguissa Genoa-Napoli chiuderà la giornata di grandi anticipi di Serie A. Allo stadio Marassi, andrà in scena l'ultimo dei tre big match di sabato 16 settembre. Fischio di inizio alle ore 20:45.

Sono una vittoria prima della sosta dedicata alle nazionali per i rossoblù di Alberto Gilardino, quella contro la Lazio in trasferta 0-1 firmata Retegui. Dopo l'1-4 pesante contro la Fiorentina, è arrivato l'1-0 beffardo contro il Torino. Obiettivo tornare a fare punti davanti al proprio caloroso pubblico in una sfida contro un avversario importante.

Napoli che viene dalla sconfitta casalinga contro la Lazio che ha un attimo ridimensionato l'ambiente, fresco di Scudetto. Sei i punti conquistati in tre giornate che proiettano i ragazzi di Rudi Garcia comunque nelle prime posizioni.



Genoa che opterà per un 4-3-2-1 vista l'assenza di Junior Messias. Linea che presumibilmente sarà a 4 in difesa salvo rientri in ritardo dalle nazionali con Sabelli, Bani, Dragusin e Vasquez davanti a Martinez. Badelj condurrà il centrocampo sostenuto da Frendrup e Strootman. Trequarti in cui agiranno i riposati Gudmunsson e Malinovskyi a supporto dell'unica punta Retegui.



Solito 4-3-3 per il Napoli di Garcia con Meret in porta, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e la possibilità Natan al centro della difesa ad affiancare Rrahmani. Lobotka certo di una maglia da titolare in mediana così come dovrebbero esserlo Zielinski e Zambo Anguissa. Vista l'assenza di Politano, Raspadori e Lindstrom si giocheranno il posto da titolare nel tridente completato da Kvaratskhelia e Osimhen.



GENOA (4-3-2-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmunsson, Malinovskyi; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Zielinski, Lobotka, Zambo Anguissa; Raspadori/Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.