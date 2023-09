Genoa-Napoili: i precedenti

Cronaca 15 Settembre 2023 Fonte: Diretta Napoli



Nei 51 confronti in terra ligure, gli azzurri hanno vinto in 14 occasioni su 51





Cronaca15 Settembre 2023Diretta NapoliNei 51 confronti in terra ligure, gli azzurri hanno vinto in 14 occasioni su 51 Sarà il confronto numero 101 tra Genoa e Napoli in Serie A, la 51esima in casa rossoblù. Questo il bilancio dei 50 precedenti a Marassi in Serie A:



19 vittorie del Genoa;

17 pareggi;

14 successi Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Genoa in Serie A

29 agosto 2021 – Genoa vs Napoli 1-2

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Genoa in Serie A

21 settembre 2016 – Genoa vs Napoli 0-0

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Genoa in Serie A

06 febbraio 2021 – Genoa vs Napoli 2-1.