Raspadori: "Che emozione ritrovare Spalletti"



"A Napoli ha fatto un percorso fantastico, è una persona che ha tantissima voglia trasmettere le sue idee e fare bene"





Giacomo Raspadori ha vinto uno scudetto a Napoli con Spalletti in panchina. I due, ora, si sono ritrovati in nazionale. L'ex allenatore degli azzurri ha preso il posto di Mancini alla guida dell'Italia e l'attaccante di Garcia commenta felice la notizia: "Ritrovare Spalletti a Coverciano è stata una grandissima emozione, per chi l'ha avuto come allenatore, anche solo per un anno come me".



Raspadori e le parole su Spalletti e Mancini

Raspadori non dimentica la stagione vissuta con Spalletti: "A Napoli ha fatto un percorso fantastico, è una persona che ha tantissima voglia trasmettere le sue idee e fare bene. Siamo molto felici di ritrovarlo, noi che lo conosciamo ma anche gli altri" le sue parole a Rai Sport. Raspadori ringrazia anche Mancini: "Ho raggiunto la Nazionale senza un grande percorso alle spalle, quando ero al Sassuolo la chiamata fu inaspettata".