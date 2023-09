Sono 15 gli azzurri convocati dalle Nazionali

Corriere dello Sport



Cronaca4 Settembre 2023Corriere dello SportQuattro gli italiani convocati da Spalletti per la doppia sfida di qualificazioni europee Il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti dopo il ko con la Lazio. Garcia dovrà fare a meno di quindici calciatori convocati con le rispettive nazionali. Da Kvaratskhelia a Osimhen, da Lindstrom a Rrahmani, tantissimi gli azzurri in giro per il mondo. Quattro gli italiani convocati da Spalletti per la doppia sfida di qualificazioni europee: Macedonia-Italia (9 settembre) e Italia-Ucraina (12 settembre) con protagonisti Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori.



Napoli, i convocati con le Nazionali

Nell'elenco ci sono anche i nuovi come lo svedese Cajuste impegnato nelle sfide della sua Nazionale contro Estonia e Austria o il danese Lindstrom che affronterà San Marino e Finlandia. Elmas giocherà proprio contro l'Italia e anche Malta. Nel folto elenco anche Lobotka, Rrahmani, Ostigard, Zielinski, Olivera, Anguissa e, ovviamente, Osimhen e Kvaratskhelia. Il bomber del Napoli sarà impegnato il 10 settembre in Nigeria-Sao Tome Principe mentre il 77 azzurro nel doppio match Georgia-Spagna (8 settembre) e Norvegia-Georgia (12 settembre).