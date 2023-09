De Laurentiis ha rifiutato 200 milioni per Osimhen

Mercato 4 Settembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Con la vostra offerta potete comprare solo un piede di Osimhen". Sarebbe stata questa la risposta del patron azzurro





Mercato4 Settembre 2023Corriere dello Sport"Con la vostra offerta potete comprare solo un piede di Osimhen". Sarebbe stata questa la risposta del patron azzurro L'Al-Hilal, la società araba dove giocano Koulibaly e Milinkovic-Savic, voleva anche Victor Osimhen. La conferma arriva dalla Francia con il quotidiano L'Equipe che ripercorre la trattativa tra i due club. Anzi, in realtà si è trattato di un semplice scambio di opinioni con la chiusura netta da parte di De Laurentiis alla proposta iniziale da circa 200 milioni di euro. "Con la vostra offerta potete comprare solo un piede di Osimhen". Sarebbe stata questa la risposta del patron azzurro al tentativo della società araba.



La risposta di De Laurentiis al club arabo per Osimhen

De Laurentiis, come si legge su L'Equipe, avrebbe anche aggiunto: "Osimhen all'Al-Hilal? Forse per 500 milioni il prossimo anno". Conferma ulteriore del fatto che il Napoli considerava sì cedibile il suo bomber, ma solo per una cifra choc. Neppure il Psg, che pure era interessato al nigeriano, è riuscito ad avvicinarsi alle richieste di De Laurentiis.