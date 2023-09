HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Politano: "Abbiamo fatto un grande inizio di partita"

Interviste2 Settembre 2023Gazzetta dello Sport"Nel secondo tempo abbiamo però perso troppi palloni ed è mancata lucidità nel gestire certe situazioni" Nel post partita ha parlato anche Politano: "Nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni ed è mancata lucidità nel gestire certe situazioni - ha spiegato l'attaccante -, la Lazio ha ottenuto quello che voleva aspettando bassa e ripartendo in contropiede. Penso che abbiamo fatto un grande inizio di partita, creando 3-4 occasioni in cui potevamo far gol, mentre la Lazio è andata in vantaggio al primo tiro. Sicuramente c'è da lavorare, con un nuovo mister serve tempo.

