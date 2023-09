Napoli-Lazio: i precedenti

Negli 81 match finora disputati, gli azzurri hanno prevalso in 39 occasioni





Gli azzurri cercano di riscattare la sconfitta inattesa dello scorso anno, arrivata per un gol di Vecino. Una delle poche macchie per la formazione partenopea in una stagione da record.



Primo impegno di una certa consistenza per gli uomini di Garcia, a punteggio pieno, pronti a sfidare la Lazio di Maurizio Sarri ancora sorprendentemente ferma a zero.



Totali incontri: 81



Vittorie Napoli: 39 (34 in A, 5 in Coppa Italia) – Perc. 48,14%



Pareggi: 25 (23 in A, 1 in Div. Naz., 1 in Coppa Italia) – Perc. 30,86%



Vittorie Lazio: 17 (11 in A, 1 in Div. Naz., 1 in B, 4 in Coppa Italia) – Perc. 20,98%



Reti Napoli: 131 (116 in A, 1 in Div. Naz., 14 in Coppa Italia)



Reti Lazio: 83 (68 in A, 2 in Div. Naz., 2 in B, 11 in Coppa Italia)



Napoli-Lazio, alcuni numeri della sfida in Campania

Un solo match alla 3° giornata, quando la Serie A aveva da poco riaperto i battenti dopo il II° conflitto mondiale ed era suddivisa in due gironi (Nord e Centro-Sud):



1945/46: 04/11/1945 – Napoli 0 – 0 Lazio – (Girone Centro-Sud)



3 vittorie su 3 per i padroni di casa, invece, in quelli disputati nel mese di settembre, il più recente dei quali con Sarri alla guida del Napoli e terminato in goleada:



18/09/1932 – Napoli 3 – 1 Lazio (3' rig. Vojak I, 48' e 50' Sallustro I, 65' Fantoni I) – Serie A

26/09/2012 – Napoli 3 – 0 Lazio (19', 31' e 64' Cavani) – Serie A

20/09/2015 – Napoli 5 – 0 Lazio (14' e 59' Higuain, 35' Allan, 48' Insigne, 79' Gabbiadini) – Serie A



La miglior sequenza di vittorie consecutive degli azzurri (6) si è interrotta proprio nello scorso campionato:



10/02/2018 – Napoli 4 – 1 Lazio (3' De Vrij, 43' Callejon, 54' aut. Wallace, 56' Rui, 73' Mertens) – Serie A

20/01/2019 – Napoli 2 – 1 Lazio (34' Callejon, 37' Milik, 65' Immobile) – Serie A

21/01/2020 – Napoli 1 – 0 Lazio (2' Insigne) – Coppa Italia

01/08/2020 – Napoli 3 – 1 Lazio (9' Ruiz F., 22' Immobile, 54' rig. Insigne, 92' Politano) – Serie A

22/04/2021 – Napoli 5 – 2 Lazio (7' rig. e 53' Insigne, 12' Politano, 65' Mertens, 70' Immobile, 74' Milinkovic-Savic, 80' Osimhen) – Serie A

28/11/2021 – Napoli 4 – 0 Lazio (7' Zielinski, 10' e 29' Mertens, 85' Ruiz F.) – Serie A



La Lazio, invece, non è mai andata oltre le 2 vittorie, evento che si è verificato, però, per ben 4 volte:

Il più recente:

08/04/2015 – Napoli 0 – 1 Lazio (79' Lulic) – Coppa Italia

31/05/2015 – Napoli 2 – 4 Lazio (33' Parolo, 46' Candreva, 55' e 64' Higuain, 85' Onazi, 92' Klose) – Serie A