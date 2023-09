Champions, il Napoli nel girone C

A Monaco è andato in scena il sorteggio dei raggruppamenti della prima fase: azzurri con Real Madrid, Braga e Union Berlino





Cronaca31 Agosto 2023SSC NapoliA Monaco è andato in scena il sorteggio dei raggruppamenti della prima fase: azzurri con Real Madrid, Braga e Union Berlino Il Napoli affronterà Real Madrid, Braga, Union Berlino nel Girone C di Champions League.



I PRECEDENTI



Il Napoli non ha mai incontrato in match internazionali ufficiali Braga e Union Berlino.



REAL MADRID -



Sono invece 4 i precedenti con il Real Madrid. Questi i risultati:



Real Madrid-Napoli 2-0: Coppa dei Campioni primo turo del 16/9/1987

Napoli-Real Madrid 1-1: Coppa dei Campioni primo turno del 30/9/1987



Real Madrid-Napoli 3-1: Champions League ottavi di finale del 15/2/2017

Napoli-Real Madrid 1-3: Champions League ottavi di finale del 7/3/2017



Il Real Madrid l'anno scorso si è piazzato al secondo posto nella Liga.



BRAGA -



Il Braga si è classificata al terzo posto nella Primera Liga portoghese. Si è qualificata per i Gironi di Champions League superando due turni preliminari. Questi i risultati:



Backa Topola-Braga 1-4

Braga- Backa Topola 3-0



Braga-Panatinaikos 2-1

Panatinaikos-Braga 0-1



UNION BERLINO -



L'Union Berlino si è qualificato alla fase ai Gironi di Champions League classificandosi al quarto posto della Bundesliga nella scorsa stagione.



