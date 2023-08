Lindstrom a un passo dal Napoli

Mercato 28 Agosto 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Nelle prossime ore sarÓ a Roma per le visite mediche, poi la firma da De Laurentiis e il primo allenamento con Garcia





Mercato28 Agosto 2023Corriere dello SportNelle prossime ore sarÓ a Roma per le visite mediche, poi la firma da De Laurentiis e il primo allenamento con Garcia Il Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom, 23 anni, fantasista danese. Domani sarÓ a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma da De Laurentiis e il primo allenamento con Garcia in vista della sfida con la Lazio.



Il blitz di De Laurentiis

L'accelerazione per Lindstrom Ŕ stata decisa dopo Ferragosto da De Laurentiis, dopo i no ricevuti per Koopmeiners e la trattativa saltata a sorpresa per Gabri Veiga. L'offerta azzurra Ŕ stata complessivamente di 25 milioni, 5 per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio. Il segnale dell'affare ormai in definizione era arrivato ieri, quando all'inizio di Mainz-Eintracht Francoforte, il danesino era rimasto in panchina e non aveva messo piede in campo fino alla fine d'una partita rocambolesca, pareggiata nel recupero, evitando di ricorrere a un calciatore che ha giÓ prenotato il viaggio verso l'Italia. Jesper GrŠnge Lindstrom Ŕ stato sempre in prima fila nell'elenco della spesa del Napoli, dove Ŕ entrato a marzo scorso, quando nel doppio ottavo con l'Eintracht incant˛ Cristiano Giuntoli. Ma il mercato ha i suoi tempi e anche le proprie variabili, il Napoli ha dovuto cambiare le proprie strategie dopo aver saputo dall'Atalanta che nessuna offerta, neanche da 45 milioni, avrebbe spostato Koopmeiners e, soprattutto, nel momento in cui Ŕ stato informato del dietro-front del management di Gabri Veiga: la conferma di Zielinski Ŕ stato un balsamo sul centrocampo e De Laurentiis e Meluso, il diesse, hanno preferito spostarsi di nuovo su Lindstr°m, riavvicinato il 17 agosto, pressato e convinto il 25, quando l'Eintracht ha ricevuto la prima proposta.









Mercato 29 Agosto 2023

L┤esterno danese, proveniente dall┤Eintrancht Francoforte, Ŕ stato acquistato dal club azzurro a titolo definitivo

