Lozano verso l'addio al Napoli

Mercato 28 Agosto 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni





Mercato28 Agosto 2023Corriere dello SportIl Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni La definizione dell'affare Lindstrom aggiunge scintille al caso Lozano. Al centro di una situazione complessa, delicata e anche difficile da maneggiare: il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus - più o meno una quindicina di milioni in totale - ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Un bel po' in più. Tra l'altro, a un certo punto i club avevano provato a lavorare anche su Johan Bakayoko, esterno belga di 20 anni, ma poi l'Eintracht ha deciso di sbloccare Lindstrom. L'ingaggio di Lozano, per finire, è uno scoglio notevole per i parametri olandesi: più o meno 4,5 milioni per l'ultima stagione di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Cioè nel 2024. Ovvero: a gennaio acquisirà lo status di parametro zero. E gennaio sarà anche il mese in cui si riapriranno le frontiere del mercato americano: il Chucky, infatti, è stato a lungo nel mirino del Los Angeles FC e se la sua situazione non cambierà entro venerdì allora la soluzione californiana potrebbe tornare d'attualità. A suo tempo. Per il momento il Psv è l'attualità: sabato è stato a Napoli il suo manager, Barry Whelan, ma il blitz è stato interlocutorio.





La definizione dell'affare Lindstrom aggiunge scintille al caso Lozano. Al centro di una situazione complessa, delicata e anche difficile da maneggiare: il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus - più o meno una quindicina di milioni in totale - ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Un bel po' in più. Tra l'altro, a un certo punto i club avevano provato a lavorare anche su Johan Bakayoko, esterno belga di 20 anni, ma poi l'Eintracht ha deciso di sbloccare Lindstrom. L'ingaggio di Lozano, per finire, è uno scoglio notevole per i parametri olandesi: più o meno 4,5 milioni per l'ultima stagione di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Cioè nel 2024. Ovvero: a gennaio acquisirà lo status di parametro zero. E gennaio sarà anche il mese in cui si riapriranno le frontiere del mercato americano: il Chucky, infatti, è stato a lungo nel mirino del Los Angeles FC e se la sua situazione non cambierà entro venerdì allora la soluzione californiana potrebbe tornare d'attualità. A suo tempo. Per il momento il Psv è l'attualità: sabato è stato a Napoli il suo manager, Barry Whelan, ma il blitz è stato interlocutorio.