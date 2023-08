In bilico il futuro di Gaetano al Napoli

Mercato28 Agosto 2023Corriere dello SportA inizio weekend il Napoli ha deciso di affondare su un altro centrocampista dopo aver perso Gabri Veiga Riflessioni in corso sulla cessione di Gianluca Gaetano in prestito secco al Frosinone, operazione già definita a inizio weekend quando il Napoli aveva deciso di affondare su un altro centrocampista dopo aver perso Gabri Veiga. Salvo poi prendersi qualche giorno per pensare: se fino a venerdì i piani non cambieranno, allora il trasferimento sarà congelato e Gaetano potrà continuare la stagione in azzurro.