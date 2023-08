Voci dal Forum: Premessa d'obbligo

Cronaca 27 Agosto 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Cronaca27 Agosto 2023Forum SoloNapoli - DarioDetto fra noi, nce vonne tre o quatte Veiga p'appara' 'nu Zielinski. E tnt'è! Al di non so cosa, statte bbuone! Prima di raccontare della partita, è d'obbligo una premessa. Caro sceicco Al di non so cosa, tienitelo stretto Veiga, il talento (?) spagnolo, goditelo. Noi ci accontentiamo del nostro, Zielinski, che rimarrà un tuo desiderio inappagato. Detto fra noi, nce vonne tre o quatte Veiga p'appara' 'nu Zielinski. E tnt'è! Al di non so cosa, statte bbuone!

Veniamo alla partita. Ritorna a centrocampo Anguissa. Kvara rimane in panchina per lasciare spazio a Raspadori. Il sultano è accontentato, ma non chi ama il calcio, caro Garcia.

Il Napoli parte a tutta birra e già al primo minuto coglie un palo con Raspadori. Il Napoli attacca, crea e spreca. Il Sassuolo pensa solo a limitare i danni. Al sedicesimo passa in vantaggio su rigore, procurato da Politano. Trasforma magistralmente Osi. A questo punto, il Napoli si siede e il Sassuolo si fa vivo. Le migliori occasioni, però, sono sempre del Napoli. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio di appena un goal.

Il secondo tempo inizia con il Napoli sempre all'attacco. Al 59° c'è un rigorino per il Napoli. Alla battuta va Raspadori, e sbaglia. Le occasioni mancate cominciano ad essere troppe. Al 62° entra Kvara, che prende il posto di un ottimo Politano. Appena due minuti e Marakvara serve al Capitano la palla del raddoppio. Sarà il risultato finale, ma poteva essere una valanga per il malcapitato Sassuolo.

Napoli - Sassuolo 2-0.

Scelte incomprensibili, per quanto mi riguarda, di Garcia. Marakvara non va mai tenuto fuori. La vittoria di oggi è certamente della squadra di Spalletti. Garcia, con la vittoria odierna, non c'azzecca niente di niente.

Continua il momento magico di Zielu. Formidabile Anguissa. Deleterio Garcia per Lobo. Ottimi i centrali. Furie gli esterni. Di un altro pianeta Osi e Marakvara. Raspa, solo tanta buona volontà. Meret, sicuro.