Buona anche la prima in casa

Cronaca 27 Agosto 2023 Fonte: Mediaset



Al Maradona il Napoli supera il Sassuolo con il gol di Osimhen, su rigore, e Di Lorenzo su assist di Kvaratskhelia





Cronaca27 Agosto 2023MediasetAl Maradona il Napoli supera il Sassuolo con il gol di Osimhen, su rigore, e Di Lorenzo su assist di Kvaratskhelia Il Napoli non sbaglia alla prima in casa della stagione. Nella seconda giornata di Serie A, la prima tra le mura amiche col tricolore cucito sul petto, gli uomini di Garcia battono 2-0 il Sassuolo restando a punteggio pieno in classifica. Partiti subito aggressivi, gli azzurri passano in vantaggio al 16' grazie al rigore preciso di Osimhen, poi nella ripresa raddoppiano con capitan Di Lorenzo (64') dopo l'errore dal dischetto di Raspadori. Sassuolo, in 10 dal 50', che non riesce a impensierire i campani che al Maradona riprendono come avevano concluso la scorsa stagione, con un successo e con la festa.



LA PARTITA



Con Kvaratskhelia lasciato in panchina, Garcia si affida alla stessa formazione che ha battuto il Frosinone in trasferta, a eccezione di Anguissa che prende il posto di Cajuste a centrocampo. Dionisi risponde col ritorno di Tressoldi in difesa al posto di Viti e aggiunge Boloca in mediana per avere un uomo in più in fase di non possesso. Azzurri che partono subito aggressivi, con la prima grande occasione da gol che arriva dopo 56 secondi, con capitan Di Lorenzo che dalla destra pesca Raspadori che al volo di destro a incrociare centra il palo della porta difesa da Consigli. Napoli che cerca spazi e costruisce con tanti cambi di gioco cercando di sfruttare tanto la profondità di Osimhen, con la difesa neroverde che però chiude bene. Ma al 13' è Boloca a tradirsi all'esordio in A, con un intervento scomposto in area di rigore su Politano che porta il direttore di gara Giua, dopo il check al VAR, a concedere il tiro dagli 11 metri: a presentarsi sul dischetto è il solito Osimhen che al 16' spiazza Consigli per l'1-0 che accende l'entusiasmo del pubblico partenopeo. E Napoli che prova a sfruttarlo cercando la via del gol per il raddoppio, ma con gli emiliani che rispondono colpo su colpo agli attacchi dei padroni di casa. Sassuolo che però è presente anche in fase offensiva, provando a reagire per riacciuffare la partita. Con Maxime Lopez e Laurienté predicatori nel deserto, con Pinamonti che non riesce a trovare spazi per inserirsi tra le maglie della difesa azzurra, tocca a Tressoldi rendersi pericoloso di testa su corner di Bajrami, col brasiliano che incorna facendo tremare il Maradona. Stessa situazione che, tra l'altro, poco prima aveva fatto strozzare in gola l'urlo di gioia per l'occasione capitata sulla testa di Anguissa finita di poco al lato. E dopo 6' di recupero in cui succede davvero poco, il Napoli va meritatamente al riposo col vantaggio in tasca ma con una brillantezza venuta meno sul più bello.



In campo con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione, il secondo tempo prende il via senza discostarsi più di tanto dal canovaccio dei primi 45'. La prima grande occasione per il raddoppio, infatti, capita a Osimhen dopo 44 secondi, con Politano che serve un pallone prelibato al nigeriano che però si lascia ingolosire troppo con un colpo di testa finito al lato di poco. Sassuolo che dal 50' resta in 10 per l'espulsione di Maxime Lopez, col centrocampista francese che ha detto qualcosa di troppo a Giua che gli ha mostrato il rosso diretto. Superiorità numerica che il Napoli prova a sfruttare subito rendendosi più volte pericoloso con Osimhen, Raspadori e Zielinski, ma con la precisione che non aiuta gli azzurri. Freddezza che manca anche a Raspadori al 60' dal dischetto, col tiro dagli undici metri concesso per fallo di mano di Toljan che viene spedito alto dall'81 azzurro. Garcia che decide quindi di pescare dalla panchina l'uomo più atteso, Kvaratskhelia che al 16' fa il suo ingresso in campo al posto di Politano applaudito dal Maradona. E il georgiano ci mette poco a essere decisivo, perché al 64', dopo lo scambio con Anguissa, serve deliziosamente capitan Di Lorenzo che a tu per tu con Consigli incrocia di destro per il 2-0. Al 75' è ancora Osimhen ad andare vicino al gol, con Consigli che si supera dicendogli di no. Napoli che non si accontenta e cerca di prendere il largo nel finale, ma gli attacchi azzurri si concludono con un nulla di fatto nonostante la grande eleganza e lo stile di un Kvaratskhelia entrato in campo con la voglia di riprendere da dove aveva lasciato il pubblico del Maradona nella scorsa stagione. E Garcia può sorridere al triplice fischio, perché la prima davanti ai tifosi azzurri si chiude nel migliore dei modi e con tanti applausi dagli spalti.



Il Napoli non sbaglia alla prima in casa della stagione. Nella seconda giornata di Serie A, la prima tra le mura amiche col tricolore cucito sul petto, gli uomini di Garcia battono 2-0 il Sassuolo restando a punteggio pieno in classifica. Partiti subito aggressivi, gli azzurri passano in vantaggio al 16' grazie al rigore preciso di Osimhen, poi nella ripresa raddoppiano con capitan Di Lorenzo (64') dopo l'errore dal dischetto di Raspadori. Sassuolo, in 10 dal 50', che non riesce a impensierire i campani che al Maradona riprendono come avevano concluso la scorsa stagione, con un successo e con la festa.LA PARTITACon Kvaratskhelia lasciato in panchina, Garcia si affida alla stessa formazione che ha battuto il Frosinone in trasferta, a eccezione di Anguissa che prende il posto di Cajuste a centrocampo. Dionisi risponde col ritorno di Tressoldi in difesa al posto di Viti e aggiunge Boloca in mediana per avere un uomo in più in fase di non possesso. Azzurri che partono subito aggressivi, con la prima grande occasione da gol che arriva dopo 56 secondi, con capitan Di Lorenzo che dalla destra pesca Raspadori che al volo di destro a incrociare centra il palo della porta difesa da Consigli. Napoli che cerca spazi e costruisce con tanti cambi di gioco cercando di sfruttare tanto la profondità di Osimhen, con la difesa neroverde che però chiude bene. Ma al 13' è Boloca a tradirsi all'esordio in A, con un intervento scomposto in area di rigore su Politano che porta il direttore di gara Giua, dopo il check al VAR, a concedere il tiro dagli 11 metri: a presentarsi sul dischetto è il solito Osimhen che al 16' spiazza Consigli per l'1-0 che accende l'entusiasmo del pubblico partenopeo. E Napoli che prova a sfruttarlo cercando la via del gol per il raddoppio, ma con gli emiliani che rispondono colpo su colpo agli attacchi dei padroni di casa. Sassuolo che però è presente anche in fase offensiva, provando a reagire per riacciuffare la partita. Con Maxime Lopez e Laurienté predicatori nel deserto, con Pinamonti che non riesce a trovare spazi per inserirsi tra le maglie della difesa azzurra, tocca a Tressoldi rendersi pericoloso di testa su corner di Bajrami, col brasiliano che incorna facendo tremare il Maradona. Stessa situazione che, tra l'altro, poco prima aveva fatto strozzare in gola l'urlo di gioia per l'occasione capitata sulla testa di Anguissa finita di poco al lato. E dopo 6' di recupero in cui succede davvero poco, il Napoli va meritatamente al riposo col vantaggio in tasca ma con una brillantezza venuta meno sul più bello.In campo con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione, il secondo tempo prende il via senza discostarsi più di tanto dal canovaccio dei primi 45'. La prima grande occasione per il raddoppio, infatti, capita a Osimhen dopo 44 secondi, con Politano che serve un pallone prelibato al nigeriano che però si lascia ingolosire troppo con un colpo di testa finito al lato di poco. Sassuolo che dal 50' resta in 10 per l'espulsione di Maxime Lopez, col centrocampista francese che ha detto qualcosa di troppo a Giua che gli ha mostrato il rosso diretto. Superiorità numerica che il Napoli prova a sfruttare subito rendendosi più volte pericoloso con Osimhen, Raspadori e Zielinski, ma con la precisione che non aiuta gli azzurri. Freddezza che manca anche a Raspadori al 60' dal dischetto, col tiro dagli undici metri concesso per fallo di mano di Toljan che viene spedito alto dall'81 azzurro. Garcia che decide quindi di pescare dalla panchina l'uomo più atteso, Kvaratskhelia che al 16' fa il suo ingresso in campo al posto di Politano applaudito dal Maradona. E il georgiano ci mette poco a essere decisivo, perché al 64', dopo lo scambio con Anguissa, serve deliziosamente capitan Di Lorenzo che a tu per tu con Consigli incrocia di destro per il 2-0. Al 75' è ancora Osimhen ad andare vicino al gol, con Consigli che si supera dicendogli di no. Napoli che non si accontenta e cerca di prendere il largo nel finale, ma gli attacchi azzurri si concludono con un nulla di fatto nonostante la grande eleganza e lo stile di un Kvaratskhelia entrato in campo con la voglia di riprendere da dove aveva lasciato il pubblico del Maradona nella scorsa stagione. E Garcia può sorridere al triplice fischio, perché la prima davanti ai tifosi azzurri si chiude nel migliore dei modi e con tanti applausi dagli spalti.