26 Agosto 2023



Interviste26 Agosto 2023Sky"Chi vince il campionato è la prima favorita per l'annata successiva, sulla carta siamo sfavoriti ma vogliamo stravolgere la carta" Domenico Berardi salterà la trasferta contro il Napoli: l'attaccante del Sassuolo si è allenato ma non è ancora in condizione, e così Dionisi ha deciso di posticipare di un'altra giornata il debutto stagionale del capitano dei neroverdi, che resta comunque un obiettivo di mercato della Juventus.



Rientro contro il Verona?

"Berardi si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima”, ha spiegato Dionisi nella classica conferenza stampa della vigilia. Dopo aver saltato la prima giornata, con il ko casalingo contro l'Atalanta, Berardi dunque non sarà in campo nemmeno domenica sera, alle 20.45, nella sfida ai campioni d'Italia. Alla terza giornata, invece, quella del presunto ritorno di Berardi, il Sassuolo ospiterà il Verona, venerdì 1° settembre alle 18.30.



"Stravolgere la carta"

"Affrontare il Napoli sarà bello e stimolante dopo una partita fatta bene in cui non abbiamo ottenuto niente dal risultato ma dalla prestazione sì. Di solito chi vince il campionato è la prima favorita per l'annata successiva, sulla carta siamo sfavoriti ma vogliamo stravolgere la carta", ha aggiunto Dionisi.



"Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell'anno scorso perché ha cambiato poco. La forza del Napoli si è già vista nella prima partita. Domani dovremo difendere da squadra e dovremo prenderci delle responsabilità per giocare perché dobbiamo andare lì a fare la partita, non una partita difensiva". Sui convocati, infine, "rientra Ruan, ci saranno Racic e Pedersen e questo rientra tra le notizie positive".