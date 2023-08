Lozano verso il PSV, Lindstrom il sostituto



Mercato26 Agosto 2023Corriere dello SportLa trattativa tra i due club è già avviata, con gli olandesi che hanno offerto 10 milioni di euro più bonus

Arrivano novità importanti sul futuro di Hirving Lozano. L'esterno messicano è infatti in scadenza e potrebbe lasciare il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato. Il Psv si è fatto avanti per riportare il giocatore in Olanda.



Napoli, la situazione per Lozano al Psv: Lindstrom aspetta

La trattativa tra i due club è già avviata, con gli olandesi che hanno offerto 10 milioni di euro più bonus. La richiesta del club campione d'Italia è leggermente superiore, ma le due parti potrebbero facilmente venirsi incontro. Quello che ancora manca è l'accordo economico tra il Psv e Lozano per l'ingaggio. In caso di cessione, gli azzurri punterebbero con decisione Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte.