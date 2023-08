Gabri Veiga, Napoli beffato

Mercato25 Agosto 2023Corriere dello Sport - Gianluca Di MarzioIl centrocampista spagnolo del Celta Vigo è molto vicino all'approdo in Saudi Pro League, all'Al Ahli Clamorosa beffa per il Napoli. De Laurentiis ha provato a sbloccare la trattativa con l'agente di Gabri Veiga, Pini Zahavi, fino a ieri, ma gli ostacoli contrattuali relativi ai diritti d'immagine e alle commissioni sono risultati insormontabili. Tra l'altro, Garcia non sembra troppo convinto di puntare sul giocatore. E così, in questa situazione di stallo è spuntato l'Al-Ahli.



L'offerta dell'Al-Ahli a Gabri Veiga

L'offerta degli arabi è stata accettata dal Celta - pareggiata quella del Napoli, 36 milioni di euro - e Gabri è molto tentato. A 21 anni. Sta riflettendo. Ma la cosa certa è che il club di Vigo ha necessità di fare cassa per intervenire sul mercato e completare la squadra.



Uno degli obiettivi dell'Al Ahli, club storico ma neopromosso in prima serie quest'anno, era assicurarsi uno dei massimi giovani talenti europei, e il nome giusto è quello di Veiga. Lo spagnolo ha dato il suo ok al trasferimento, anche per la presenza del giovane allenatore Mathias Jaissle, ex Red Bull Salisburgo, andata a buon fine. Veiga troverà campioni come Edouard Mendy, ex Chelsea, e Roberto Firmino, ex Liverpool. L'offerta dei sauditi al Celta è stata accettata dagli spagnoli, che quindi cederanno Veiga nelle prossime ore.



