Cronaca19 Agosto 2023Forum SoloNapoli - DarioA mio sommesso avviso, Zielinski è stato il migliore in campo. Si ringrazia la sua signora per averlo convinto a rimanere Si riprende da dove c'eravamo lasciati, ovverosia primo posto. Sarà sicuramente, considerata che è la prima giornata, in compagnia di qualcuno, ma è importante essere li. Si era passati a Frosinone, così come l'anno scorso a Verona, in svantaggio. Questa volta su rigore per la troppa irruenza di Cajuste, ma anche per la troppa fiscalità dell'arbitro e solerzia di quelli del VAR. Il fallo non è sembrato meritevole della massima punizione, ma ci può stare. Annullato anche un goal al Napoli per fuorigioco millimetrico e ininfluente. Sul finire non concesso un rigore mastodontico su Zielinski. L'arbitro ha lasciato proseguire e dalla sala VAR il silenzio più assoluto. Bene, nonostante alcune decisioni arbitrali un po' cervellotiche, con il Frosinone, data l'enorme differenza tecnica, l'abbiamo spuntata, ma con squadre di tasso tecnico migliore, sarà più difficile. Occorre, quindi, più accortezza da parte nostra e degli arbitri.

Per quanto riguarda la partita, finita 3 - 1 per noi, c'è poco da dire: netta e indiscutibile la differenza fra le due squadre.

A mio sommesso avviso, Zielinski è stato il migliore in campo. Si ringrazia la sua signora per averlo convinto a rimanere. Osi semplicemente un mostro, autentico fuoriclasse di questo campionato. Il Capitano assist e sette polmoni. Cajuste va giudicato con prudenza. Il ragazzo c'è. Politano? Bene solo il goal, poi ha giocato più per sé che per la squadra. Garcia, bene la prima, ma certi cambi vanno fatti prima. Arbitro, assolutamente insufficiente.

Frosinone - Napoli 1-3. Marcatori per il Napoli: doppietta di Osi e rete di Politano.

Testa al Sassuolo