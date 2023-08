Garcia: "Soddisfatto di questa prima uscita"

Interviste19 Agosto 2023Mediaset"Nel primo tempo siamo stati un po' macchinosi, ma la cosa che mi è piaciuta è che non c'è stato panico dopo il gol subito" È un Rudi Garcia sorridente quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo la vittoria all'esordio ufficiale sulla panchina del Napoli: "Nel primo tempo siamo stati un po' macchinosi, ma la cosa che mi è piaciuta è che non c'è stato panico dopo il gol subito - le parole del tecnico dopo il Frosinone -. Sappiamo che continuando ad attaccare possiamo sempre fare più gol dei nostri avversari. Osimhen? Sul piano offensivo mi è piaciuto molto, ma non mi è piaciuto per niente sul piano difensivo. Non aiutava i compagni, non pressava e gliel'ho fatto notare. Abbiamo corretto questa cosa nella ripresa ed è venuto fuori un secondo tempo di grande qualità. Infatti l'ho lasciato fino a che non ha segnato il secondo gol, anche se non aveva ancora i 90' nelle gambe. Stasera sentiva la competizione, in queste situazioni lui c'è sempre. Vuole vincere, è un trascinatore. Ce l'ha dentro, è una sua forza".



L'analisi di Garcia si è poi concentrata su altri protagonisti, a partire dal neo acquisto Cajuste: "È stato sfortunato. Può succedere fare un fallo da rigore, ma non è facile dopo pochi minuti con la tua nuova squadra. Lui è stato bravo a reagire, l'ho tolto perché non volevo prendere rischi con gli ammoniti. Lui era il più giovane e inesperto, era fondamentale rimanere in undici".



Il centrocampo è stato il reparto più scandagliato: "Sostituto di Lobotka? Lui è un maestro, ma si può trovare. Avete visto anche Ostigard entrare come centrocampista difensivo, ci può aiutare in quel ruolo. Anche Anguissa può farlo. Zielinski? Giocatore importantissimo, da alcuni giorni è sorridente, tutto si è risolto e io sono contento perché pesa tanto nel nostro gioco".



