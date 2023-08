Di Lorenzo: "Abbiamo avuto grande reazione di squadra"

Interviste 19 Agosto 2023 Fonte: SSC Napoli



"Vincere è bello e difficile, ma ripetersi è molto più difficile. Ne siamo coscienti, mettiamo nei ricordi esaltanti quello che abbiamo conquistato lo scorso anno e adesso cerchiamo di disputare una grande stagione"



"Abbiamo un allenatore esperto e un gruppo forte. Siamo la squadra campione d'Italia e tutti vorranno batterci, però siamo consapevoli che quest'anno sarà tutto più complicato e ci vorrà grandissima intensità per alzare ulteriormente il livello"



"Stiamo provando nuove soluzioni di gioco proprio per avere varie alternative tattiche, Garcia ci sta proponendo nuove idee e noi lo seguiamo con piena fiducia"



