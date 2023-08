Di Francesco: "Siamo stati in partita fino al 2-1"

Interviste19 Agosto 2023Cronache della Campania"Abbiamo cercato di fare la partita che potevamo fare contro una grande squadra, con i nostri mezzi" “Mi interessava vedere una certa mentalità che ho visto per lunghi tratti, ma è venuta meno sul 3-1. Alla fine la squadra doveva cercare di osare di più. Per il resto abbiamo cercato di fare la partita che potevamo fare contro una grande squadra, con i nostri mezzi”. Così Eusebio Di Francesco commentando la sconfitta per 3-1 contro il Napoli, alla prima di campionato.



“Sono soddisfattissimo dei miei ragazzi, per il coraggio e la voglia. Siamo stati in partita fino al 2-1, poi la squadra ha smesso di cercare intensità ma ci può stare, siamo a inizio campionato”, ha aggiunto il tecnico del Frosinone, anche lui al debutto sulla panchina della squadra neopromossa in Serie A.



“Mi tengo l'atteggiamento, il modo, il coraggio che bisogna avere in queste partite. Poi serviranno letture a livello tattico migliori, ma questo fa parte di un percorso”, ha detto ancora Di Francesco. Sul mercato, infine, l'allenatore ha concluso: “Stiamo cercando di muoverci su più fronti per cercare di aumentare e rinforzare la rosa”.



