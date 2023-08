Frosinone-Napoli: i voti agli azzurri

Cronaca 19 Agosto 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in trasferta alla prima di campionato





Meret 6: Spiazzato sul rigore. Regala un brivido su un controllo non perfetto coi piedi. Il palo lo salva sulla punizione di Baez.



Di Lorenzo 7: Capisce che dal lato suo può affondare e lo fa in combinazione con Politano ma l'assit lo serve al solito Osimhen. Concede il bis con una torsione del piede destro. Spinge tanto e si trova improvvisamente mezz'ala, poi esterno alto. E ritorna quella piacevole sensazione di avere uno dei migliori interpreti in quel ruolo. Moto perpetuo.



Rrahmani 6: Da un suo anticipo nasce la ripartenza che porta al pari di Politano. Chiude con le buone e con la cattive situazioni potenzialmente pericolose. Non corre rischi e libera l'area in alcune cirocstanze.



Juan Jesus 6: Sventa un paio di ripartenza avversarie, non sempre pulito negli interventi. Controlla gli avversari, non corre particolari pericoli. Tanta esperienza al servizio dei compagni.



Olivera 6: Meglio in fase offensiva. Col suo avanzare consente a Raspadori di accentrarsi: una soluzione che vedremo spesso. Ammonizione eccessiva. In fase difensiva non sembra avere molto convinzione o grinta, ma controlla senza troppe difficoltà. Dal 76' Mario Rui s.v.: Si spinge dal lato suo.



Cajuste 5: Dopo sei minuti in Serie A, intervento irruento e calcio di rigore avversario: non benissimo. Secondo intervento irruento ed è giallo. Poi la sfortuna ci vede benissimo, ha gli occhi del Var e lo coglie in fuorigioco sul gol di Raspadori poi annullato. Impetuoso ma anche di movimento. Dal 45' Anguissa 6: Si riprende il posto con personalità. Con calma contribuisce alla circolazione della palla e agli inserimenti in area.



Lobotka 6: Si becca un giallo dopo 12 minuti per evitare che il Frosinone andasse dritto per dritto da Meret, su una ripartenza. Fa girare la palla ma fa più notizia qualche disattenzione. Prova il piazzato in un paio di occasioni ma tanti palloni intercettati e sporcati. Dal 91' Ostigard: s.v. Si posiziona a centrocampo, continua l'esperimento.



Zielinski 7: Qualche palla imbucata, qualche altra a tagliare, e cambi di marcia per allargare le maglie avversarie. Non disdegna la conclusione dalla distanza. In campo dimostra di non far pesare certe situazioni scomode di mercato. Delizioso l'assist non sfruttato da Osimhen. Meritava il gol nell'azione con Simeone ma soprattutto per la prestazione fornita. Tra i migliori.



Politano 6.5: Prova a saltare l'uomo e a creare scompiglio: normale conseguenza che sia lui a firmare il pareggio con una pregevole stoccata. Sporadiche iniziative nel secondo tempo dove cala un po' di stanchezza a discapito della lucidità. Dal 76' Elmas: s.v.: Pochi sprazzi per lui.



Osimhen 7: Riparte con una doppietta. Ci prova di testa a mettere in pari il risultato. Un paio di giocate con la classica falcata ma decide di mettere le cose a posto con la potenza. L'1-2 lo ficca sotto la traversa. Sfiora la doppietta su assist di Zielinski, ma la centra sul secondo servizio di Di Lorenzo. Poi tanta garra, a lottare su tutti i palloni. Una sentenza. Dall'80 Simeone s.v.: Turati gli nega il gol.



Raspadori 6: Si vede poco nella prima parte del match da esterno. Prova ad accentrarsi e va molto meglio. Punge nel pari e segna il secondo gol ma gli viene annullato. Torna sull'esterno dopo il vantaggio e lavora per la squadra con recupero di palloni interessanti. Tanta copertura nella seconda frazione di gioco e un solo pallone sparato su Turati da posizione impossibile.



All. Garcia 6.5: Si prende il rischio di lanciare Cajuste dal primo minuto e gli va malino. Cambia la posizione di Raspadori in situazione di svantaggio: meglio da sottopunta. Napoli non molto corto, per non dire a tratti lungo. Meno palleggio, più verticalità. Toglie Cajuste ad inizio secondo tempo per il giallo che avrebbe pesato. Il palo di Baez poteva complicare il match. Condizione atletica che non poteva essere già al top e i ritmi calano nel secondo tempo vistosamente. Se ne accorge ed opera un doppio cambio con Elmas e Mario Rui. Il terzo gol firmato Osimhen gli regala la certezza della vittoria all'esordio col Napoli, bagnato anche con un giallo per proteste. Tre gol messi a segno, uno subito su rigore ma senza patire molto. Il Napoli ha reagito senza scomporsi ed ha portato a casa i tre punti.

(dino viola)