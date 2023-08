Buona la prima per i campioni d'Italia

Cronaca 19 Agosto 2023 Fonte: Mediaset



Primi tre punti per gli azzurri che battono il Frosinone 3-1 grazie a un gol di Politano e a una doppietta di Osimhen





Cronaca19 Agosto 2023MediasetPrimi tre punti per gli azzurri che battono il Frosinone 3-1 grazie a un gol di Politano e a una doppietta di Osimhen Buona la prima per il nuovo Napoli di Rudi Garcia. I campioni d'Italia battono 3-1 il neopromosso Frosinone nell'anticipo della 1a giornata di Serie A, assicurandosi i primi tre punti in palio della nuova stagione. I ciociari vanno in vantaggio dopo appena 7' grazie al rigore trasformato da Harroui, ma i partenopei la ribaltano già nel primo tempo grazie ai gol di Politano (24') e del solito Osimhen (42'). A chiudere i conti nella ripresa, manco a dirlo, è di nuovo il nigeriano (79'), a segno entrambe le volte su assist di capitan Di Lorenzo.



Il Napoli riparte insomma da dove aveva lasciato: da un gioco intenso e votato all'attacco, al netto di una condizione fisica non ancora brillantissima, e dai suoi punti di riferimento sul campo. Osimhen su tutti, ma anche Di Lorenzo e Lobotka, sempre in attesa del rientro dell'Mvp 22/23 Kvaratskhelia. Aspettando le prime indicazioni da parte delle rivali per il titolo, in casa azzurra la fiducia non può mancare. Per Di Francesco qualche buona indicazione in un debutto oggettivamente complicatissimo, ma anche la consapevolezza che la strada verso la salvezza sarà lunga e tortuosa.



LA PARTITA



Pronti via e il Napoli va subito sotto: sugli sviluppi di un corner la palla finisce tra le gambe di Baez, Cajuste tenta di allontanarla ma finisce per colpire il ginocchio dell'uruguaiano. Marcenaro ci pensa un attimo, poi assegna il penalty, trasformato con freddezza glaciale da Harroui. I partenopei reagiscono affidandosi al palleggio e alle combinazioni nello stretto per provare a scardinare la difesa gialloblù, ma a farla crollare è una conclusione da fuori di Politano: al termine di un'azione insistita l'esterno batte col sinistro e trafigge un rivedibile Turati per il gol che vale l'1-1. Il match è pimpante e nel complesso equilibrato, con i campioni d'Italia che fanno la partita e i ciociari spesso pericolosi in fase di ripartenza. Baez va vicino al 2-1 con un gran destro al volo poco dopo la mezzora, ma al 35' sono gli ospiti a trovare la rete che ribalta il risultato: la realizza Raspadori su assist acrobatico di Osimhen, ma Marcenaro annulla per fuorigioco di Cajuste in avvio d'azione. Passano 7' e il gol arriva comunque: grande percussione di Di Lorenzo, palla arretrata per Osimhen (perso da Monterisi) il cui siluro batte sulla traversa e si insacca alle spalle di Turati.



A inizio ripresa il Napoli si butta in avanti con l'intento di chiudere la pratica il prima possibile, ma al 57' trema quando una punizione dalla distanza di Baez si stampa in pieno sul palo. Un minuto dopo Osimhen ha la grande chance per la doppietta personale, il suo destro a giro però finisce di poco alto sopra la traversa. Col passare dei minuti le squadre sembrano perdere un po' di brillantezza e si allungano molto. Al 72' Raspadori mette in difficoltà Turati con un bel sinistro da posizione defilata, l'estremo difensore se la cava bene a respingere. A 10 minuti dalla fine, però, su di lui si abbatte la sentenza Osimhen. Lancio in profondità coi tempi giusti di Di Lorenzo, Monterisi bruciato ancora e gol del 3-1 che chiude i conti. Subito dopo al suo posto entra Simeone, che va subito a un passo dal 4-1. Il risultato, però, non cambia più fino al triplice fischio.



