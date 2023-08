Meluso: "Trattenuti giocatori che avevano mercato"

Interviste19 Agosto 2023Cronache della Campania"Gabri Veiga? Parlare di mercato durante il campionato è un anomalia. Figuriamoci se parlo delle nostre trattative" Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nei momenti che hanno preceduto il fischio d'inizio della partita degli azzurri campioni d'Italia contro il Frosinone.



“Il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto e ce lo sentiamo addosso, cercheremo di fare di tutto per almeno ripetere il gioco e la volontà di fare bene – ha detto Meluso -. Questo sarà frutto del fatto che l'intelaiatura della squadra è rimasta, sono stati fatti enormi sacrifici per avere dei calciatori che magari avevano mercato e che hanno rinunciato a situazioni migliorative dal punto di vista economico. E di questo siamo felici”.



“Gabri Veiga? Parlare di mercato durante il campionato è un anomalia. Figuriamoci parlare delle nostre trattative. Preferisco glissare e parlare della partita di oggi”, ha concluso il direttore sportivo in riferimento alla trattativa per il centrocampista del Celta Vigo, vicina alla definizione.



