Qui Frosinon – Di Francesco dovrebbe mandare in campo i suoi con il consueto 4-3-3. I pali saranno difesi da Turati mentre la difesa sarà obbligata visto i pochi difensori presenti in rosa: a destra Oyono, nel mezzo Monterisi e Romagnoli e a sinistra Marchizza. A centrocampo spazio al trio composto da Harroui, Mazzitelli e Gelli, con quest'ultimo in leggero ballottaggio con Brescianini. In panchina il nuovo arrivato Barrenechea. Il tridente d'attacco sarà formato da Baez sulla destra, Caso sulla sinistra e Borrelli, favorito su Cuni, nel mezzo. In panchina Kvernadze.



Qui Napoli – Anguissa è da poco rientrato in gruppo, ma difficilmente giocherà dall'inizio contro il Frosinone. Out anche un altro top del Napoli: Kvaratskelia non farà infatti parte della partita a causa di un affaticamento muscolare. Recuperato invece Osimhen che guiderà l'attacco azzurro. Dubbio in difesa, anche se Juan Jesus sembra il prescelto ad affiancare Rrahmani.



Probabile formazione Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso.



Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Zerbin.